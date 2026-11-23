Nuovo grande successo per Gamics Cesena che, fra sabato 21 e domenica 22 novembre, ha radunato nei padiglioni di Cesena Fiera ben 19mila visitatori.

Protagonista indiscussa del palinsesto di sabato 21 novembre è stata Cristina D’Avena: la regina delle sigle animate ha portato sul palco un live che ha attraversato le colonne sonore dell’infanzia di migliaia di visitatori. Ampio spazio anche al doppiaggio, con due panel dedicati all’eccellenza delle voci italiane: Marco Vivio e Alex Polidori, protagonisti di un talk dedicato al personaggio di Spider-Man, e Renato Novara e Lorenzo Scattorin, voci di Luffy e Sanji di One Piece. Tra gli ospiti più acclamati di domenica 22 novembre Favij, pioniere dell’intrattenimento italiano su YouTube e uno dei creator che più hanno contribuito alla diffusione della cultura videoludica sul web. Centinaia di fan hanno avuto l’occasione di conoscerlo di persona durante il meet&greet dedicato, con foto e autografi, e il successivo intervento sul palco. Sempre domenica, spazio alla comicità di Marcello Cesena, attore, regista e autore comico, diventato un volto di culto della televisione italiana. Chi da anni lo segue sul piccolo schermo ha avuto l’occasione di incontrarlo dal vivo in uno show sul palco con successivo meet&greet. Gran finale con l’esibizione al fulmicotone di Giorgio Vanni, dedicato ai grandi successi dell’animazione, da Naruto a One Piece, da Dragon Ball a Pokémon.