Vacanze, tempi lunghi per il passaporto? Ecco dove si può andare senza, dalla Polinesia francese alla Martinica

Dalla Tunisia ad Aruba, dalla Polinesia francese alle isole-Paesi autonomi di Curaçao. Queste alcune le mete raggiungibili senza passaporto inserite nella lista stilata dalla piattaforma Vamonos-Vacanze.it. Il tour operator italiano specializzato in crociere per single risponde così a diverse segnalazioni ricevute da aspiranti viaggiatori sulle difficoltà ad ottenere il rilascio del documento. «Accorgersi di avere il passaporto scaduto poco prima di partire - sottolineano gli specialisti del tour operator - è una cosa che capita più spesso di quanto si possa credere, soprattutto se non si oltrepassano frequentemente le frontiere dell’Unione Europea. Ma non avere il passaporto non implica necessariamente rinunciare a scoprire posti nuovi lontano da casa, anche in altri continenti». Partendo dall’Italia è infatti possibile raggiungere senza passaporto destinazioni anche molto lontane, perfette per chi è ancora in attesa del rinnovo o del rilascio del passaporto, mete come la Tunisia - con le sue splendide località turistiche e balneari come Hammamet e Djerba - o anche l’Egitto, dove però occorre il visto d’ingresso.

«Ma non solo. Ci sono anche tutti i cosiddetti “territori d’oltremare” dei Paesi dell’Ue», puntualizzano i responsabili di Vamonos-Vacanze.it. La Francia, ad esempio, conta 13 possibili destinazioni in tutto il mondo, a partire dalle isole caraibiche di Guadalupa e Martinica, le isole dell’Oceano Indiano di Reunion e Mayotte ed il territorio costiero sudamericano della Guyana francese, completamente soggetti alle leggi francesi. E poi ancora ci sono la Polinesia francese nel Pacifico meridionale, l’arcipelago polinesiano di Wallis e Futuna, le isole caraibiche di Saint Martin e di Saint Barthelemy, nonché Saint Pierre et Miquelon nell’Oceano Atlantico vicino al Canada. E poi ancora il territorio del Pacifico della Nuova Caledonia che detiene uno status speciale con una maggiore autonomia, le Terre australi e antartiche francesi (Taaf) situate nell’Oceano Indiano vicino all’Antartide senza una popolazione permanente e l’isola di Clipperton, situata al largo del Messico, anch’essa disabitata. «Ma anche i Paesi Bassi hanno 6 mete caraibiche considerate come territori d’oltremare dall’Unione Europe: si tratta delle 3 isole-Paesi autonomi di Curaçao (il più grande territorio olandese d’oltremare, a nord del Venezuela), della più nota Aruba e di Sint Maarten dove c’è anche una vivace vita notturna; e delle 3 isole-comuni speciali di Bonaire, Sint Eustatius e Saba, amministrate direttamente dal governo olandese» concludono gli esperti di Vamonos-Vacanze.it.