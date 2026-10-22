Un cocktail per Angelo Masini: Forlì celebra il suo grande tenore

A Forlì nasce un cocktail dedicato ad Angelo Masini. Artefice della singolare iniziativa è l’imprenditore forlivese Giuseppe De Luca, da circa 25 anni gestore del locale “Tinto Cafè” di piazza del Carmine. De Luca ha elaborato l’inedita bevanda, nel centenario della morte del grande tenore, traendo spunto da famosissimi cocktail già esistenti e conosciuti in tutto il mondo, fra i quali il kir Royal, il Puccini, Il Bellini, Il Rossini, Il Tintoretto, tutti legati ad insigni esponenti del mondo della musica, dell’arte e della storia. Il neonato aperitivo ha come ingrediente base il succo di susina, frutto dal sapore vellutato e idealmente accostabile alla voce angelica del grande artista forlivese e sarà presentato ufficialmente sabato, alle 18.30, al Tinto Cafè, alla presenza di Bernadetta Masini, pronipote del tenore, Filippo Tadolini e Gabriele Zelli, rispettivamente presidente e vice dell’Associazione Forlì per Giuseppe Verdi.

Nell’occasione, il tenore Alex Camporesi si esibirà con brani d’opera del repertorio di Masini, accompagnato al pianoforte da Pia Zanca. Il cocktail verrà servito abbinato a piadina romagnola e prosciutto. Le susine utilizzate da De Luca provengono dalle coltivazioni della Società Agricola Guidi di Roncofreddo, che a Forlì ha un’importante presidio nella frazione di Carpinello, e sono commercializzate col marchio Terre di Romagna. L’iniziativa di Tinto Cafè fa tornare alla memoria quanto avvenne a Forlì nei giorni di maggio del 1882, che precedettero le esibizioni del tenore nel Teatro Comunale. Masini aveva 38 anni ed aveva appena terminato una trionfale tournée in Russia. «La prossima venuta del Masini - annota il conte Filippo Guarini nel suo Diario - ha eccitato molti a far restauri nelle case e nelle botteghe [...] non si parla che di Masini, il quale quando gira per le vie della città ha un codazzo di curiosi dietro. In pescheria si vende un pesce col suo nome, fino i portoni delle botteghe che si verniciano di un colore chiaro, uguale a quello dato alla facciata della sua casa, e si chiama colore Masini». Per la degustazione di sabato è richiesta un’offerta minima di euro 12 a persona. De Luca, memore del fatto che il grande tenore ha compiuto innumerevoli gesti caritativi e di beneficenza, devolverà l’intero ricavato della serata all’Associazione Forlì per Giuseppe Verdi, «perché possa finanziare le proprie attività atte a promuovere e valorizzare l’opera lirica».