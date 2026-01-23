Un cavallo precipita nella scarpata: Vigili del Fuoco al lavoro 8 ore per salvarlo a Dovadola - Gallery

Si è concluso intorno alle 22 di ieri, 22 gennaio, l’intervento di soccorso che ha visto impegnati, dalle 14, una squadra del distaccamento di Rocca San Casciano e il nucleo S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale) della sede centrale di Forlì.

L’operazione è scattata per il recupero di un cavallo, accidentalmente precipitato per oltre 200 metri in una zona impervia e difficile da raggiungere in via Monte Trebbio nel comune di Dovadola. In una prima fase, i Vigili del Fuoco hanno operato per stabilizzare e mettere in sicurezza l’animale sul posto. Successivamente, sono iniziate le complesse manovre di risalita, rese possibili anche grazie all’ausilio di un escavatore messo a disposizione da un privato. L’animale, costantemente assistito da un medico veterinario durante tutte le fasi del recupero, è stato infine riportato in zona sicura ed affidato ai padroni.