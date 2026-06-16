Un capriolo in pieno centro a Forlì: la Polizia Provinciale lo mette in salvo

Questa mattina la Polizia Provinciale è intervenuta in pieno centro a Forlì per il recupero di un capriolo. L’allarme è scattato intorno alle 7.30, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa alla presenza dell’animale all’interno dello stabile di Romagna Acque, in viale Matteotti, in un orario caratterizzato da intenso traffico sia veicolare sia pedonale.

La pattuglia è intervenuta immediatamente sul posto, equipaggiata anche con un fucile per la telenarcosi, strumento utilizzato nei casi in cui sia necessario sedare gli animali selvatici per garantirne il recupero in sicurezza. Il capriolo, tuttavia, è riuscito inizialmente a sfuggire al controllo degli operatori passando attraverso un varco nella recinzione e dirigendosi verso la zona della stazione ferroviaria. Dopo un attento monitoraggio e una fase di contenimento, l’animale è stato catturato senza la necessità di ricorrere alla sedazione farmacologica.

L’operazione tempestiva e coordinata dei diversi soggetti coinvolti ha consentito di mettere in sicurezza l’intera area, tutelare l’incolumità pubblica e garantire il benessere dell’animale, evitando possibili rischi legati alla sua presenza in una zona particolarmente frequentata della città. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche il Servizio Veterinario e il Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Rimini, struttura convenzionata con la Provincia per la gestione e il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Le operazioni di recupero sono state condotte dagli operatori della Polizia Provinciale.