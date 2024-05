Torna la sagra del pisello edizione numero 53 a Roncofreddo

Torna la tradizionale “sagra del pisello”, giunta alla 53a edizione. Tutto pronto per un weekend di divertimento e buon cibo. Si inizia oggi e prosegue domani, quando Roncofreddo si trasformerà nel paradiso dei piselli con stand gastronomici e specialità a base di piselli freschi. Previsti degustazioni di prodotti locali e vini tipici. lntrattenimento musicale e spettacoli dal vivo, giochi e attività per tutta la famiglia, mercatini dell’artigianato e del vintage. E poi da gustare i piselli locali, accompagnati da vini pregiati e dolci.

Oggi si parte alle 17 fino a mezzanotte. Domani dalle 10 fino alle 22. Oltre a visitare i musei locali dell’Arte Sacra e del Fronte, c’è la mostra di dipinti di Davide Gobbi e Oleana Solodiuk (dalle 10,30 alle 19 nella piazzetta Allende). Oggi è in programma la tipica “Corsa de’ bsarel” (Corsa del pisello) Trail running tra le colline di Roncofreddo (iscrizioni ore 17, partenza ore 18). Da Radio Sabbia il dj Enrico Il Pazzo dalle 21,30 sul palco in via Battisti.

Stand gastronomico a cura della Proloco “G.Malatesta” sia sabato che domenica. Domani c’è il Laboratorio Marcone con i “giochi di una volta (dalle 10 alle 19) in piazzetta Allende. Giornata di divertimento con la scuola materna “Giovanni XXIII” e l’asilo nido “Raggio di sole”. Tiro al salame in via Cesare Battisti e lotteria a cura del gruppo scout. In programma camminata guidata “Natura magica” con Sergio Diotti e Roberto Forlivesi (alle 10 alla casina dell’acqua). Domenica pomeriggio in via Matteotti concerto con “I Limoni - gli Ottoni romagnoli”. Quindi degustazione guidata degli oli del Rubicone alla casa Carnacini. E spettacolo musicale con “I Qluedo”. Da vedere il mercatino dei creativi, con usato, riciclo e artigianato e il mercato contadino. Esposizione di moto d’epoca, poi food truck - specialità tosco-romagnole e altro.

Domenica dalle 9 alle 22 c’è anche un servizio gratuito navetta + bus, con luoghi di fermata: Cento, cimitero, campo sportivo, paese nella curva di Pio.