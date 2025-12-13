Start Romagna lancia le ferie solidali come welfare: “Il bene più prezioso è il tempo”

C’è un modo nuovo, sorprendentemente semplice e umano, con cui Start Romagna ha deciso di parlare di welfare alle dipendenti e ai dipendenti: donare tempo a chi ne ha più bisogno. È questa la novità più curiosa e innovativa del nuovo accordo aziendale, appena entrato in vigore il 1° dicembre 2025, che ridefinisce trattamento economico, ferie e riposi per tutto il personale.

Tra le misure introdotte spiccano infatti le cosiddette ferie solidali, un meccanismo volontario che permette alle lavoratrici e ai lavoratori di regalare alcuni giorni delle proprie ferie a colleghe e colleghi in difficoltà per motivi familiari o di salute. Un gesto dal forte valore, a cui l’azienda contribuisce con un incremento fino al 20% del monte ferie raccolto, rafforzando così una pratica autentica di solidarietà interna.

“Accanto a questa novità - si legge in una nota - l’accordo prevede anche ulteriori misure pensate per favorire un miglior equilibrio tra vita privata e professionale. Cambiano le regole dei riposi compensativi, ora utilizzabili fino al 30 novembre dell’anno successivo, mentre dal 1° gennaio 2026 chi soffia sulle candeline potrà farlo con un regalo in più: la possibilità di ottenere in via prioritaria un giorno di ferie nel giorno del proprio compleanno. Sul piano economico, il nuovo impianto conferma un segnale concreto verso tutti i lavoratori: 40 euro mensili lordi di trattamento integrativo per 12 mensilità, in applicazione dell’intesa preliminare di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori dell’11 dicembre 2024. Questa misura si colloca in un percorso più ampio promosso dall’azienda, che di recente ha introdotto: l’incremento di 144 euro mensili per le persone assunte a partire dal 1° gennaio 2012, definito con un accordo aziendale; l’incremento del 20% del Premio di Risultato 2025; l’iniziativa interna “Chi porta un autista trova un tesoro”, che riconosce un incentivo economico al personale che contribuisce all’ingresso di nuovi conducenti”.

Un pacchetto di misure che racconta un’azienda in evoluzione, sempre più attenta al benessere delle persone. Lo sottolinea anche il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini: “Start Romagna è una realtà in costante movimento nella quale si stanno compiendo scelte lungimiranti per mettere sempre più al centro il valore delle persone, da chi opera negli uffici a chi ogni giorno percorre le nostre strade. Questo accordo rappresenta un passo significativo, sia sul piano dei benefici economici sia su quello della gestione dei tempi di vita e di lavoro, e si inserisce nel solco di un lavoro più ampio volto a garantire condizioni economiche migliori per tutte e tutti. Un risultato reso possibile anche grazie al confronto costruttivo con tutte le sigle sindacali, che ringrazio per il contributo al raggiungimento di questa intesa. Su questi temi sono già previste ulteriori interlocuzioni e incontri, nell’ottica di proseguire un percorso orientato al miglioramento vita-lavoro”.