Spunta una Supercar Lamborghini sulle nevi di Montecopiolo

Avvistato un bolide sule strade innevate di Montecopiolo. Ha sfrecciato in Alta Valmarecchia un esemplare di Eccentrica V12. Si tratta di una interpretazione della Lamborghini Diablo creata da una startup di San Marino, per rendere omaggio all’iconica supercar degli anni Novanta con tecnologia moderna, design ispirato alla competizione e soprattutto materiali pregiati come fibra di carbonio, offrendo un’esperienza di guida definita dalla casa di produzione potente ma raffinata, prodotta in edizione limitata. Un bel colpo d’occhio, in mezzo alla neve dell’Epifania.