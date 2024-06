Sportivi senza età col deambulatore: “Muoviti che ti fa bene” parte forte a Cesena VIDEO

Nella giornata di ieri si è tenuto il primo appuntamento dell’iniziativa “Muoviti che ti fa bene”, una manifestazione per l’avviamento all’attività motoria indirizzata a tutte le fasce d’età, che si rivolge anche alle categorie più fragili, per cui lo sport diventa una vera e propria terapia. Lunedì il parco per Fabio ha ospitato il primo appuntamento di questo progetto sportivo, la camminata lenta, un evento dedicato a chi ha difficoltà motorie e a chi usa il carrellino deambulatore. “La più bella sorpresa del primo giorno di apertura - Riferisce Nicoletta Tozzi, responsabile e ideatrice dell’iniziativa - sono stati quattordici gli iscritti al corso di camminata lenta con l’ausilio di un carrellino deambulatore” È stato necessario l’inserimento di un altro istruttore in attività fisica adattata, in quanto, come riportato dalla coordinatrice dell’iniziativa, il numero degli iscritti ammontava al doppio rispetto a quello previsto. Inoltre, sono partiti nel corso della settimana, gli altri nove corsi previsti dal programma di “Muoviti che ti fa bene”, a cui sarà possibile prendere parte gratuitamente nei parchi principali della città.

Il programma delle attività:

Parco Ippodromo Yoga (dal 3 giugno al 5 settembre, lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.15.

Parco di Villa Silvia Tai Chi (dal 4 giugno al 12 luglio, martedì e venerdì dalle 19.00 alle 20.15).

Parco della Casa Rossa Ponte Pietra Yoga (dal 4 giugno al 12 luglio, martedì e venerdì dalle 19.00 alle 20.00).

Area verde via Zamboni San Vittore Ginnastica Funzionale (dal 3 giugno all’11 luglio, lunedì e giovedì dalle 19.15 alle 20.00).

Parco vigne Ginnastica dolce (dal 3 giugno al 5 settembre, lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00).

Pilates (dal 3 giugno all’11 luglio, lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.00).

Parco per Fabio Camminata lenta (dal 3 giugno all’8 luglio, lunedì dalle 17.30 alle 18.30).

Ginnastica dolce (dal 3 giugno all’11 luglio, lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00).

Pilates (dal 3 giugno all’11 luglio, lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.00).