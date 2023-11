Auto di Poste italiane in sosta “selvaggia” all’interno di piazza Pisacane: dopo avere ricevuto segnalazioni e appurato che la violazione del divieto esistente non è autorizzata in alcun modo, il sindaco Matteo Gozzoli avverta il direttore dell’ufficio postale e lancia un ultimatum, avvertendo che scatteranno sanzioni se questa situazione andrà avanti.

Una prima tirata di orecchie era stata data dopo che erano stati notati operatori di Poste intenti a pulire alcuni veicoli sul suolo pubblico in quella piazza. Ma nei giorni successivi l’invasività contro le regole si è fatta ancora più pesante: sono apparsi sul posto numerosi mezzi in sosta vietata. Allora il sindaco, anche pubblicamente sulla propria pagina Facebook, ha sottolineato che in piazza Pisacane si può entrare solo per attività di carico scarico e ha avvisato che non saranno tollerate altre violazioni dell’area pedonale.