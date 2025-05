Montiano, Augusta e Antonio sposi da 60 anni: «Quel giorno arrivai a messa già iniziata»

MONTIANO Giorgio Magnani Nozze di diamante per Augusta Santerini e Antonio Gasperini, 86 anni ciascuno. Un matrimonio il loro, che domani raggiungerà il traguardo dei 60 anni, ma a cui quella fatidica domenica, lo sposo arrivò in gran ritardo.

Due sposi speciali

Augusta Santini è nata nel 1938 a Sarsina, ha insegnato per 30 anni. Gasperini è nato nel 1939 a Montiano, in pensione dopo 38 anni di lavoro ed aver insegnato anche in Belgio e Svizzera. Si erano conosciuti nel 1962 quando a Roncofreddo lei teneva la scuola serale. Oggi vivono tra Montiano, hanno due figli che gli hanno dato alcuni nipoti. Antonio è conosciuto anche per le numerose poesie pubblicate su riviste letterarie, come vincitore di oltre cento concorsi poetici, e per i 10 libri dati alle stampe (6 in dialetto e 4 in italiano). Con gli ultimi volumi ha anche adottato l’innovativa vendita a Km zero, ossia la vendita direttamente da casa, dove ha allestito un angolo del suo giardino prospiciente la strada provinciale, con il cartello di “Poesia a Km zero”.

La triplice autorizzazione

Entrambi diplomati maestri hanno iniziato la strada della cattedra in salita: lui a Martinengo (Bergamo) e lei a Grauno, piccola frazione di 140 abitanti in Comune di Altavalle (Trento). Un talento, quello per superare le difficoltà, che è tornato utili anche quando decisero di sposarsi. Il 16 maggio 1965 si sono sposati sul colle di Polenta (Bertinoro), nella chiesa famosa per la poesia di Giosuè Carducci dedicata a Dante che qui fece una tappa della sua vita. I due coniugi quindi volevano quella chiesa “poetica” e dovettero chiedere il via libera a tre diocesi, provenendo loro da due diocesi diverse, visto che Sarsina e Cesena erano ancora divise.

Una giornata rocambolesca