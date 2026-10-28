Sogliano, “Fosse aperte” per scoprire i segreti del formaggio in vista della sagra

Torna “Fosse aperte” a Sogliano, questa volta per assistere alla sfossatura in in attesa della Fiera del Fossa di Sogliano dop. Nel centro storico aprono le porte le fosse ai visitatori per far riscoprire una tradizione secolare tra cultura, saperi artigianali e degustazioni. L’iniziativa accompagna il pubblico alla scoperta dell’antico rito da cui nasce il celebre Formaggio di Fossa. In vista della 51ª Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano dop (22 e 29 novembre e il 6 dicembre) le fosse del centro storico aprono le loro porte per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva nel cuore della tradizione locale. Guidati dai maestri dell’infossatura, i partecipanti potranno conoscere da vicino le tecniche, i gesti e i segreti di una pratica tramandata nel tempo, tra il territorio e il sapere artigianale. Un’occasione per entrare in luoghi ricchi di storia e scoprire il valore di un processo di lavorazione che rende il Fossa un prodotto unico e riconoscibile. Il percorso si conclude con una degustazione di formaggi in abbinamento a vini selezionati, per apprezzare le caratteristiche organolettiche e la ricchezza di sapori di questa eccellenza gastronomica.

“Fosse Aperte” si propone così come un invito a vivere Sogliano, valorizzando un patrimonio di conoscenze che continua a raccontare la sua vocazione enogastronomica. Un’esperienza tra storia, tradizione e sapori autentici, per scoprire da vicino l’arte dell’infossatura e lasciarsi conquistare da una delle eccellenze più preziose della Romagna. Il costo di partecipazione è di 15 euro, comprensivi di degustazione formaggi e vini. La prenotazione è obbligatoria.

Si parte domenica 1 novembre, alle 11, presso le Antiche Fosse, in via Giovanni Pascoli 2. Si svolge la degustazione dei formaggi delle Antiche Fosse e dei vini della Cantina Celli: Sol Ara (Albana passito docg) e Bron Ruseval (Sangiovese doc riserva) Prenotazione obbligatoria al 327.1145473 – info@antichefosse.com

Seconda uscita sabato 7 novembre, alle ore 16, presso la Casa del Formaggio di Fossa, in Via XX Settembre 2°. Degustazione di formaggi della Casa del Formaggio di Fossa e vini della Cantina Casali: Valleripa (Albana docg) e Vigna Barruccia (Sangiovese doc biologico), con prenotazione obbligatoria: 338.8485312 - cffossa@libero.it

Infine, mercoledì 25 novembre, giorno del patrono, alle ore 10,30 Fosse Brandinelli, in via XX Settembre 2b, con degustazione dei formaggi delle Fosse Brandinelli e verticale di vini Albana: Tergeno di Fattoria Zerbina, Blanc de Blanc Pas Dosè Millesimato di Fattoria Monticino Rosso, Codronchio di Fattoria Monticino Rosso docg, Arrocco di Fattoria Zerbina docg. Prenotazione obbligatoria: 339.5022818 – info@fossebrandinelli.it