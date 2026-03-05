Simona Ventura sul palco del Titano a 30 anni dal Festival di San Marino

Simona Ventura sarà alla conduzione del San Marino Song Contest 2026. Un bel ritorno dopo l’esperienza di trent’anni fa alla conduzione insieme a Stefano Gori della finalissima della settima edizione del Festival di San Marino, in Teatro Nuovo di Dogana gremito in tutti gli ordini di posti. Quella del 1996 era la finale del concorso canoro per giovani talenti selezionati tra 398 candidati. All’epoca la scaletta degli ospiti comprendeva Ron, Tosca, Fiorella Pierobon, Alessandro Errico, O.R.O., Syria, Maria Adele Corradi, i Clessidra, Tanja Piattella con inserito l’evento speciale di Miss San Marino.