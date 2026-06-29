Sicurezza sui bus e lotta a chi non paga il biglietto: ecco i verificatori esterni di Start Romagna

Prosegue l’impegno di Start Romagna per garantire la legalità a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale e contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria.

È stato affidato di recente, a seguito della gara europea indetta dall’azienda, il servizio di verifica esterno dei titoli di viaggio. Ad aggiudicarselo è stata la società Fi.Fa. Security Srl di San Benedetto del Tronto, subentrata ad Holacheck e che opera sulle linee gestite da Start Romagna nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, affiancando il personale aziendale già impegnato nelle attività di controllo e verifica.

Nell’ambito delle iniziative finalizzate a rafforzare la regolarità del servizio e la sicurezza a bordo, Start Romagna sottolinea anche la collaborazione con Questura e Carabinieri di Forlì volta a rendere ancora più efficace il presidio del trasporto pubblico locale e che, già in passato, ha portato a operazioni congiunte a bordo dei bus.

In tema di sicurezza, inoltre, ne bacino di Forlì-Cesena, con il coordinamento della Prefettura, è operativo il protocollo operativo “Safe Travel Bus” che consente di connettere in tempo reale ciò che rilevano i sistemi installati a bordo con le sale operative delle Forze dell’Ordine.

Sul fronte della tutela della legalità, Start Romagna ricorda inoltre l’importante contributo fornito dal sistema di videosorveglianza presente sui mezzi e dall’utilizzo dei rilievi fotografici, strumento quest’ultimo che consente di contrastare il fenomeno della dichiarazione di false generalità da parte di utenti sprovvisti di regolare titolo di viaggio. Una pratica, quest’ultima, che può causare disagi e conseguenze a persone estranee ai fatti, chiamate successivamente a dimostrare la propria innocenza.

L’obiettivo dell’azienda resta quello di promuovere comportamenti corretti e favorire una sempre maggiore regolarità nell’utilizzo del servizio, più che perseguire una logica esclusivamente repressiva. In quest’ottica, particolare attenzione viene riservata all’implementazione e alla semplificazione delle modalità di acquisto dei titoli di viaggio, nonché alla loro promozione.