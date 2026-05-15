Scoprire la Romagna in bus: parte “A spass” VIDEO

Curiosità
  • 15 maggio 2026
Scoprire la Romagna in bus: parte “A spass” VIDEO

Parte ufficialmente per l’estate 2026 il progetto “A spass - Discover Romagna by bus”, un’iniziativa che trasforma il territorio romagnolo in un’esperienza diffusa, organizzata e facilmente fruibile grazie a un nuovo sistema di escursioni.

Un modo per vivere esperienze e scoprire la Romagna con il bus, pensato per accompagnare turisti italiani e internazionali alla scoperta di un patrimonio straordinario partendo dalle località della riviera verso borghi e le città delle colline, i loro paesaggi naturali, le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni artigianali.

Promosso da Visit Romagna e Start Romagna il progetto risponde all’esigenza del turista, che raggiunge sempre più spesso la Romagna in treno o in aereo, di muoversi con facilità, offrendo maggiori opportunità di visita dei luoghi interni della Romagna, implementando e agevolando i collegamenti tra lidi costieri e vallate e valorizzando, in un’esperienza unica ed emozionante, il ricco patrimonio di cultura, natura, storia, tradizioni e produzioni locali che si svelano a pochi passi dal mare.

Fin dal nome, l’iniziativa racconta il suo forte legame con il territorio. In dialetto romagnolo “andé a spass” significa passeggiare, andare in giro senza fretta, lasciandosi guidare dal piacere della scoperta, dalla curiosità e dal desiderio di vivere il territorio in modo leggero e spontaneo. Ma dentro questo nome c’è anche un altro significato: “Pass”, inteso come lasciapassare, chiave di accesso a un’esperienza fatta di emozioni, incontri, luoghi e occasioni da vivere. A SPASS parla anche ai turisti stranieri giocando su doppi sensi quali “pass” inteso come una facilitazione e “spass”, ossia divertimento in tedesco. Da qui prende forma un brand che vuole essere immediato, accogliente e riconoscibile, capace di raccontare con semplicità uno degli elementi più identitari del progetto. “A Spass” richiama così perfettamente il carattere della Romagna: una terra sorridente, genuina e ospitale, capace di trasformare ogni esperienza in qualcosa di piacevole, curioso e autentico.

Prezzi da 25 euro

“A spass - Discover Romagna by bus” nasce con l’obiettivo di unire mare ed entroterra, creando un filo diretto tra la Riviera e quei luoghi autentici che custodiscono l’anima più vera della Romagna. L’idea è semplice ma innovativa: offrire la possibilità di vivere esperienze complete senza preoccuparsi degli spostamenti. In un unico pass, con prezzi a partire da 25 euro a persona e convenzioni per le famiglie, saranno inclusi il viaggio in bus, le visite guidate, le degustazioni, i momenti di animazione e le attività esperienziali. Una formula pensata per permettere a chi soggiorna sulla costa di esplorare il territorio in maniera rilassata, sostenibile e coinvolgente e adatti a turisti stranieri con accompagnatori e guide specializzate in lingua.

100 escursioni e 40 destinazioni

I numeri raccontano bene la dimensione del progetto. Dal 3 giugno al 10 settembre 2026 saranno organizzate ben 100 escursioni con due appuntamenti settimanali tra itinerari di mezza giornata, uscite preserali, experience serali e giornate intere dedicate alla scoperta del territorio.

Le partenze saranno distribuite lungo tutta la Riviera, dai Lidi di Comacchio fino a Cattolica. I visitatori partiranno verso le dieci vallate protagoniste del progetto: Valconca, Valmarecchia, Valle del Rubicone, Valle del Savio, Valle del Montone, Bassa Romagna, Valle del Lamone, Valle del Bidente, Valle del Senio e Parco del Delta del Po.

A essere coinvolte saranno ben 40 destinazioni simbolo della Romagna più autentica. Gli itinerari porteranno alla scoperta di Montefiore Conca, Onferno, Montescudo-Monte Colombo, Coriano, Verucchio, Santarcangelo di Romagna, Poggio Berni e Montebello, Sogliano sul Rubicone, Longiano e Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Bertinoro, Forlì, Sarsina, Mercato Saraceno, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Lugo, Bagnacavallo, Comacchio e il Parco del Delta del Po, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, San Giovanni in Marignano, San Leo, Pennabilli, Perticara, Sant’Agata Feltria, Ferrara, Cesena, Bagno di Romagna, Faenza, Brisighella, Forlimpopoli, Santa Sofia, Ridracoli, Riolo Terme, Casola Valsenio e Castel Bolognese. Un mosaico di esperienze che attraversa tutta la Romagna e ne racconta le mille sfumature.

Per gli amanti dei motori sono in programma visite all’Autodromo di Misano e al Museo SIC di Coriano.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui