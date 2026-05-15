Scoprire la Romagna in bus: parte “A spass” VIDEO

Parte ufficialmente per l’estate 2026 il progetto “A spass - Discover Romagna by bus”, un’iniziativa che trasforma il territorio romagnolo in un’esperienza diffusa, organizzata e facilmente fruibile grazie a un nuovo sistema di escursioni.

Un modo per vivere esperienze e scoprire la Romagna con il bus, pensato per accompagnare turisti italiani e internazionali alla scoperta di un patrimonio straordinario partendo dalle località della riviera verso borghi e le città delle colline, i loro paesaggi naturali, le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni artigianali.

Promosso da Visit Romagna e Start Romagna il progetto risponde all’esigenza del turista, che raggiunge sempre più spesso la Romagna in treno o in aereo, di muoversi con facilità, offrendo maggiori opportunità di visita dei luoghi interni della Romagna, implementando e agevolando i collegamenti tra lidi costieri e vallate e valorizzando, in un’esperienza unica ed emozionante, il ricco patrimonio di cultura, natura, storia, tradizioni e produzioni locali che si svelano a pochi passi dal mare.

Fin dal nome, l’iniziativa racconta il suo forte legame con il territorio. In dialetto romagnolo “andé a spass” significa passeggiare, andare in giro senza fretta, lasciandosi guidare dal piacere della scoperta, dalla curiosità e dal desiderio di vivere il territorio in modo leggero e spontaneo. Ma dentro questo nome c’è anche un altro significato: “Pass”, inteso come lasciapassare, chiave di accesso a un’esperienza fatta di emozioni, incontri, luoghi e occasioni da vivere. A SPASS parla anche ai turisti stranieri giocando su doppi sensi quali “pass” inteso come una facilitazione e “spass”, ossia divertimento in tedesco. Da qui prende forma un brand che vuole essere immediato, accogliente e riconoscibile, capace di raccontare con semplicità uno degli elementi più identitari del progetto. “A Spass” richiama così perfettamente il carattere della Romagna: una terra sorridente, genuina e ospitale, capace di trasformare ogni esperienza in qualcosa di piacevole, curioso e autentico.