“Sciroppo di teatro”, il biglietto per i bambini si fa dal Pediatra: si parte a Longiano e Santarcangelo

Il teatro come cura, anzi come uno “sciroppo” per sentirsi meglio. Al via la terza edizione di “Sciroppo di teatro”, progetto di welfare culturale di Ater Fondazione realizzato in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, al Welfare e alla Sanità della Regione Emilia-Romagna. A partire dal 7 gennaio e fino al 7 aprile 2024, in 25 comuni dell’Emilia-Romagna, i bambini dai tre agli 11 anni, assieme ai loro accompagnatori, potranno recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito dai 253 pediatri che operano nei comuni coinvolti e in quelli vicini, e assistere agli spettacoli programmati da Ater Fondazione pagando un biglietto di tre euro. Sciroppo di teatro, informa la Regione, mette in programma 73 spettacoli di teatro per le famiglie, articolati in stagioni di tre appuntamenti in ciascuno dei teatri aderenti. I voucher sono già in distribuzione presso gli ambulatori dei pediatri mentre i primi sipari si apriranno il 7 gennaio a Longiano e Santarcangelo di Romagna. Il progetto, nato in Emilia-Romagna nella stagione 2021/22, è stato adottato dal circuito dei teatri di Roma e ha ispirato un progetto analogo del teatro stabile di Bolzano. “Il teatro ha un innegabile valore terapeutico- afferma l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori- e per i bambini e i ragazzi è senza dubbio un ricostituente per crescere meglio, per imparare fin da piccoli a emozionarsi con uno spettacolo dal vivo, a socializzare e condividere lo stupore, ma anche a sviluppare un proprio immaginario e una coscienza critica”.