Santa Sofia, si perde più volte in mountain bike: esausto chiama i soccorsi per ritrovare la strada

Si perde più volte, poi stremato chiama i soccorsi. È stato trovato in buone condizioni il biker che aveva smarrito il sentiero nella zona Le Valli sul monte Pezzolo, nel Parco delle Foreste Casentinesi, comune di Santa Sofia. Il 51enne era impegnato in una escursione in mountain bike quando ha perso l’orientamento e non riusciva più a ritornare sul sentiero: dopo più tentativi, ed esausto per il vagare, ha contattato i soccorsi. Una squadra di tecnici della stazione territoriale monte Falco, dopo aver ricevuto le sue coordinate, si sono messi in marcia per raggiungerlo. Una volta arrivati sul luogo , e aver constatato che non avesse riportato problematiche sanitarie ma solo affaticamento dovuto al girovagare, hanno percorso per circa mezz’ora il sentiero fino al raggiungimento del mezzo fuoristrada per riportarlo in sicurezza al punto di partenza.