San Piero in Bagno: mezzo secolo di vita e festa per il Supermercato Baccini

Grande partecipazione alla festa organizzata dalla famiglia Baccini per celebrare un secolo e mezzo di attività: il supermercato Despar di via Marconi è oggi simbolo di una lunga storia familiare e locale iniziata nel lontano 1874. Per un secolo e mezzo la famiglia Baccini ha aperto ogni giorno le porte della propria attività di vendita di generi alimentari e vari, nella solita sede nel centro di San Piero in Bagno, che prima era drogheria, poi negozio e oggi supermercato affiliato Despar.

La celebrazione

Per celebrare e condividere la ricorrenza insieme ai clienti e la comunità è stata organizzata una festa che è cominciata per colazione ed è culminata in un pranzo gioioso. Ai festeggiamenti erano presenti: il sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi; l’assessora comunale alle attività produttive Claudia Mazzoli; il presidente della Confcommercio Forlì-Cesena Augusto Patrignani; il responsabile locale di Confcommercio Paolo Rossi; il responsabile delegazione di area di Confcommercio Giuseppe Crociani; il consigliere della Camera di Commercio della Romagna Guido Sassi.

La famiglia Baccini

«Un traguardo che viviamo con emozione e orgoglio familiare – fanno sapere i due fratelli attuali soci dell’impresa familiare Tiziana e Giuseppe Baccini – perché racchiude la storia di 5 generazioni della nostra famiglia, da quando Domenico Baccini fondò la sua prima attività di vendita al dettaglio, proseguita poi di padre in figlio da Giuseppe ai nostri genitori Araldo e Lora, dopo i quali siamo subentrati noi figli insieme al nostro fratello Ezio, scomparso prematuramente nel 1991». E aggiungono: «Una storia familiare profondamente legata alla comunità locale, che nel corso di questi 150 anni abbiamo servito quotidianamente con lo stesso spirito di servizio e innovazione che ci hanno tramandato i nostri antenati, cercando di offrire prodotti di qualità a prezzi convenienti con un sevizio attento e vicino ad ogni famiglia, azienda, ente pubblico, istituto scolastico e associazione. Servizio alla comunità, qualità, professionalità, sostegno alle realtà locali e promozione dei prodotti del territorio sono i valori che hanno caratterizzato la nostra storia aziendale familiare, nonché i valori ai quali ci siamo ancorati per affrontare i cambiamenti e le sfide. Principi che abbiamo cercato di promuovere anche scegliendo di mantenere la nostra attività nella storica sede del centro di San Piero in via Marconi, anche dopo la pedonalizzazione, con la volontà di supportare la vitalità cittadina e l’indotto locale del centro abitato. Una comunità che abbiamo servito con entusiasmo e dalla quale abbiamo ricevuto tanto, a partire dalle generazioni dei nostri dipendenti, molti dei quali abbiamo avuto l’onore di avviare alla prima attività lavorativa e di accompagnare alla pensione, dalle aziende locali e dalle famiglie che ci hanno continuato a scegliere anche dopo l’apertura della E45, che ha reso più facile raggiungere i più grandi centri commerciali. La storia della nostra azienda familiare si intreccia con una serie numerosa di vicende e storie locali. Quindi abbiamo avvertito il sentimento di celebrare questo traguardo condividendolo con la comunità in una mattina di festa e degustazioni».

I dirigenti Despar

«Quando la famiglia Baccini ci ha spiegato quello che avrebbe voluto fare per celebrare una ricorrenza importante come questa, ci siamo subito trovati d’accordo e ci siamo adoperati per mettere in moto tutta la macchina organizzativa e festeggiare insieme a questa bellissima comunità un traguardo incredibile. Un ringraziamento a questi bravissimi imprenditori è d’obbligo, per aver rappresentato al meglio e nel corso del tempo, i valori d’impresa ai quali siamo ancorati e dei quali andiamo orgogliosi, nell’ottica di servire i territori sostenendo l’imprenditoria locale», ha detto Andrea Tonello, capo area vendite affiliati Despar Nord Emilia-Romagna. «Siamo estremamente orgogliosi di festeggiare i 150 anni di storia imprenditoriale di Supermercati Baccini - ha commentato Fabrizio Cicero, direttore vendite affiliati di Despar Nord - Siamo certi che insieme continueremo a scrivere pagine di successo, contribuendo alla crescita economica e sociale delle comunità che serviamo».