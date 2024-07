San Piero in Bagno, il supermercato della famiglia dell’ex sindaco festeggia 150 anni

Lo storico supermercato gestito dalla famiglia Baccini compie 150 anni e sabato è in programma una gran festa.

Le porte di quello che è nato nel 1874 come drogheria, poi diventato negozio e infine supermercato affiliato Despar sono state aperte ogni giorno, per un secolo e mezzo, dalle cinque generazioni della famiglia Baccini che con passione e serietà si sono susseguite in quella che oggi si può definire una “lunga storia aziendale” (di successo), che si è intrecciata con la storia della comunità locale e della valle del Savio. La famiglia proprietaria del supermercato ha anche espresso il sindaco per dieci anni, fino al mese scorso.

Per celebrare questa tappa importantissima e condividerla con la cittadinanza è stata organizzata una vera e propria festa che si terrà al punto vendita in via Marconi 8/10. In programma degustazioni dalla colazione al pranzo, passando per l’aperitivo, durante i quali saranno offerti prodotti tipici e locali forniti dai partner commerciali del supermercato Baccini.

Alle 11 il momento istituzionale alla presenza di Tiziana e Giuseppe Baccini, titolari del punto vendita, coi componenti della loro famiglia; Andrea Tonello, direttore regionale Aspiag Service Despar; Enrico Spighi, sindaco di Bagno di Romagna; Augusto Patrignani, presidente Confcommercio Forlì -Cesena; Giuseppe Crociani, responsabile delegazione di area di Confcommercio.