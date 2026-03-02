San Marino, “Sal Da Vinci, il nostro bouquet ti ha portato bene”

Ha portato fortuna a Sal Da Vinci, che sabato scorso ha trionfato al Festival di Sanremo, il bouquet realizzato da Mara Verbena. «Felicissimi - scrive la fiorista affidando ai social la sua emozione - di aver dedicato il pomeriggio dell’ultimo giorno di Festival per preparare un bouquet portafortuna per Da Vinci». A innescare l’idea dell’omaggio è stata la notizia dell’inizio della tournée di quest’artista il 7 ottobre dal Titano. «Quindi - prosegue Verbena - siamo partiti alla ricerca dei fiori più adatti a lui. Troviamo margherite che rappresentano la sua elegante semplicità, i peperoncini simbolo di Napoli portafortuna, il ranuncolo simbolo di Sanremo con il rosa colore dell’amore romantico e infine le piante grasse simbolo della durata, “per sempre”. I fiori italiani coroneranno il suo concerto». Il suo grazie va a Federico Giglio per l’aiuto a Dino Rossi per i fiori e all’amica Saby.