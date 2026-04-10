San Leo, nuovo ostello in vista con 28 posti per i pellegrini

I pellegrini saranno di casa a San Leo grazie al milione di euro assegnato dal ministero al Turismo per progettare una struttura ricettiva nell’ex plesso scolastico. Un nuovo punto di appoggio in aggiunta a quelli che costellano il Cammino di San Francesco che si snoda da La Verna a Rimini scandito da cinque tappe e 110 chilometri. I lavori, come anticipa il sindaco Leonardo Bindi, cominceranno «nel prossimo giugno per concludersi, salvo imprevisti, entro un anno». Quanto alle ingenti risorse in gioco, derivano dal “Fondo per i Cammini religiosi” dopo che la proposta progettuale avanzata dal Comune leontino è risultata ammessa al finanziamento ministeriale «e inserita nell’elenco dei beneficiari, forte della 16a posizione, con 72 punti». Si punta così a sviluppare l’offerta turistica dei Cammini religiosi italiani, «attraverso la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi attivando servizi per la sosta, la permanenza e lo svago dei visitatori». Il fondo prevedeva tra l’altro il miglioramento della fruibilità dei percorsi, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione di accessi e iter, anche mediante il ricorso a tecnologie innovative e la promozione turistica tramite l’ausilio di strumenti 2.0.