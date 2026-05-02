San Leo, la pettinatura delle capre cashmere torna sabato 9 a Montemaggio

A San Leo la pettinatura delle capre cashmere è un rito annuale che avviene in primavera. In questo periodo, infatti, le capre perdono naturalmente il sottopelo invernale, che viene raccolto a mano con pettini speciali per tutelare il benessere dell’animale. Gesti antichi accompagnati da un’attenzione che si rivela essenziale per raccogliere la preziosa fibra che si stacca durante la muta, evitando che si infeltrisca.

Da qui la cosiddetta Festa della pettinatura che si terrà per il terzo anno consecutivo, il 9 maggio dalle 15.30 alle 19, presso l’allevamento San Leo Cashmere a Montemaggio, un evento aperto al pubblico per condividere un momento di cura e connessione con gli animali. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la cooperativa di comunità Fer-menti Leontine, nell’ambito del progetto “Bottega Diffusa”.

Il 2026 è l’anno internazionale dei pascoli e dei pastori, voluto dalle Nazioni Unite per celebrare e valorizzare il ruolo cruciale di questi ecosistemi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la lotta al cambiamento climatico. Una giornata, quella in programma, di incontro e conoscenza, per raccontare la filiera di una fibra tessile dalle straordinarie qualità, pregiata perché delicata.

«Vogliamo che tutto questo sia un momento condiviso», spiega Luigi Selleri, titolare dell’azienda, che apre al pubblico i pascoli di Montemaggio: l’occasione «per scoprire la straordinaria biodiversità di questi luoghi, capire perché mantenerli vivi è così importante e celebrare insieme un momento di cura e connessione tra esseri umani e animali». Ma non è tutto. Ci sarà spazio per la meraviglia e per le domande di grandi e piccini, grazie alla presenza dell’agronomo Andrea Gigliotti. A seguire un aperitivo a cura di Forno e Bottega di San Leo e musica dal vivo a impreziosire il momento conviviale, grazie a due giovani violiniste.

L’evento è gratuito per i bambini sotto i cinque anni. Il costo della giornata è invece di 35 euro per gli adulti (30 per i soci di Fer-menti Leontine) e di 15 euro per i ragazzi sotto i 12 anni. Informazioni e prenotazioni: 331.1613217.