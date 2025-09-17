San Francesco festa nazionale: il 4 ottobre diventa giorno festivo dal 2027

Una nuova festa nazionale all’orizzonte: il 4 ottobre. Un’iniziativa parlamentare punta a introdurre la ricorrenza dedicata alla morte di San Francesco d’Assisi. La proposta – in esame giovedì alla Camera – aggiungerebbe un giorno festivo con scuole e uffici pubblici chiusi. L’occasione è l’ottocentesimo anniversario della morte del santo di Assisi, che cadrà nel 2026. La proposta di legge porta la firma di Noi Moderati e del leader Maurizio Lupi. Favorevoli al ripristino anche Fratelli d’Italia e Forza Italia

Giovedì il provvedimento passerà all’esame della Camera e nelle settimane successive arriverà al Senato. La maggioranza è compatta e ha già annunciato il voto favorevole, l’approvazione della nuova legge appare certa e l’entrata in vigore è prevista per il 2026. Per un giorno di vacanza in più bisognerà comunque aspettare il 2027: il 4 ottobre 2026 sarà una domenica quindi già un giorno festivo, nel 2027 sarà weekend lungo con lunedì festivo.