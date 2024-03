“Salite con me”: sulla papamobile con Francesco anche gli alunni delle scuole Karis di Rimini e Riccione

Una mattinata speciale quella di ieri per gli alunni delle quinte delle scuole primarie della Karis Foundation di Rimini e di Riccione. Ormai è una tradizione e a primavera gli studenti delle scuole di Rimini e Riccione fanno una gita a Roma per vivere l’emozione dell’udienza generale in piazza San Pietro con Papa Francesco. Così ancora una volta sono andati in Vaticano e nella giornata di ieri mattina, bambini, insegnanti e accompagnatori si sono fatti trovare pronti per vedere il pontefice all’udienza generale di mercoledì. Con i loro cappellini blu gli alunni delle Karis hanno quindi atteso l’arrivo di Papa Francesco che li ha salutati con grande entusiasmo e ha fatto salire quattro di loro sulla papamobile per il giro di saluti in piazza. Alla fine dell’udienza una bella sorpresa: tutti sull’auto del papa per salutare Francesco, sorridente e in buona forma fisica.