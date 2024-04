Russi: ecco Pannocchia, il cucciolo di Mais, l’asino simbolo dell’alluvione

Un lieto evento per la fattoria Le Chiocce di Russi, dove nei giorni scorsi è nato Pannocchia, il figlio di Mais, l’asino simbolo della resistenza della Romagna colpita dall’alluvione. A mezz’ora dalla nascita, Pannocchia già correva e saltava vicino alla mamma Giuditta, l’asina che con il compagno Mais è riuscita a salvarsi quando acqua e fango hanno travolto la fattoria. Per Pannocchia che ha aperto gli occhi nei giorni scorsi, tante coccole e serenità, mentre Mais ora guarda soddisfatto il cucciolo. Le ore disperate e l’acqua gelida ovunque del maggio scorso sono lontane, anche se restano indelebili nella memoria di Rossella e Jessica, le titolari della fattoria. «Giuditta ha fatto tutto da sola nei tempi giusti – racconta Rossella –, Pannocchia è dolcissimo. Mais era arrivato il 30 marzo 2023, destinato al macello, prima avevamo salvato Giuditta e Nerina. Poi in maggio è arrivata l’acqua e la devastazione. Siamo riuscite a salvare gli asini e altri animali ma abbiamo perso le galline ornamentali. Nonostante tutto la gestazione di Giuditta è andata bene, per un’asina può durare anche un anno. E ora aspettiamo Nerina che partorirà più avanti un altro cucciolo».

Pannocchia

Dopo un primo salvataggio dal macello, Mais ha dovuto superare un’altra grande prova: le immagini del giovane asino immerso nell’acqua che, forte e calmo, viene portato in salvo con le fidanzate dopo ore di cammino, sono state riprese da tutti i media nazionali e dai social. Ora alla fattoria è tempo di rinascita con l’arrivo degli agnellini Caffè e Fragola e di alcuni pulcini di gallina ornamentale. Prossimamente Pannocchia verrà donato ai titolari della fattoria didattica L’asino che vola di Fidenza. «Rispetto allo spazio a disposizione e in base alle autorizzazioni sanitarie imposte dall’usl Romagna non possiamo tenere altri animali, abbiamo tre pecore e tre agnelli, due asine e poi Mais. La famiglia di Fidenza che nella fattoria ha un allevamento di asini, non per scopi economici, ci ha dato una mano nei giorni dell’alluvione, tra noi si è creato un forte legame e vogliamo ricambiare con un dono». Per vedere Pannocchia domenica 14, a Russi in via Case Vento 27 ci sarà il primo Open day della fattoria Le Chiocce romagnole. «Abbiamo iniziato la stagione degli eventi privati come feste di compleanno e delle iniziative aperte al pubblico, che durerà fino all’autunno. È possibile venire a conoscere Pannocchia negli Open day e visitare la fattoria con ingresso a entrata libera: per chi vuole aiutarci e sostenere i nostri animali sono bene accetti sacchi di mangime fioccato». Per concordare visite in altre date, meglio contattare il numero 342 7539732