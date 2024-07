Rosa Chemical si scatena all’Aquafan di Riccione a suon di tuffi: “Chi non salta non fa l’amore”

“Chi non salta... non fa l’amore!”.

Rosa Chemical ha mandato in delirio tutta Aquafan, nella giornata di ieri. Con i suoi più grandi successi come Polka, Made In Italy, Britney, Baby e tanti altri, l’artista e cantautore, ha scatenato tutto il pubblico, arrivato da ogni angolo d’Italia per incontrarlo e ascoltarlo in oltre 30 minuti di dj set indimenticabile.

Scatenato e accompagnato dagli aquadancers, al termine dell’esibizione ha deciso di fare qualcosa di unico: non poteva che tuffarsi dal palco, tra gli applausi e le urla dei fan. Dopo il momento selfie con il pubblico, Rosa Chemical ha voluto divertirsi anche lui nel parco acquatico e provare l’adrenalina sugli scivoli: dall’Extreme all’M280 passando per il Surfing Hill.

Prima di settembre, quando arriveranno delle belle sorprese in campo artistico per Rosa Chemical, oggi all’Aquafan non poteva che esibirsi ma anche divertirsi: “E’ una figata questo parco. Per me è la prima volta qui ma è davvero gigante e gli scivoli sono spettacolari. Non potevo non buttarmi... anche dal palco!”.

Le giornate del festival Music Wave proseguono in agosto: prossima tappa martedì 6 agosto con Stunt Pilots, il 13 agosto con Cricca e il 20 agosto ospite Il Tre.