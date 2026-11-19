Una comunità che si fa Fiera. È con questo spirito che Roncofreddo festeggia la venticinquesima edizione della Piccola Fiera d’Autunno, in programma sabato 21 e domenica 22 novembre. Alle ore 11 di sabato apriranno le 31 osterie, dando il via a due giornate con oltre 70 proposte gastronomiche, 28 produttori selezionati, artigiani, musica e spettacoli. Sabato un programma ricco di appuntamenti per tutte le età, con un momento speciale dedicato al venticinquennale. Alle ore 15, in piazzetta Malatesta, i rappresentanti delle osterie e il comitato organizzativo invitano tutti a partecipare a un flash mob per festeggiare insieme le 25 edizioni della Piccola Fiera d’Autunno.

Nel pomeriggio via Porta Pia ospiterà le auto americane storiche e moderne del Romagna Boys Crew – American Cars Italy, il club riminese che riunisce appassionati di vetture statunitensi. Tra le curiosità della giornata anche i ritratti espresso di Valentino Menghi, che realizzerà dal vivo i ritratti dei visitatori. Lungo le vie del paese troveranno spazio il mercatino handmade, con le creazioni degli artigiani, e la mostra Cielo, terra e mare, dedicata ad aeromodelli, velieri e automobili in miniatura.

Musica e teatro di strada accompagneranno il pubblico tra le vie e le piazze, con i balli popolari della Banda Vinaccia, le esibizioni sui trampoli di Seline Vignoni e la musica de Gli Altri. Sabato sera, in via Cesare Battisti, saranno protagonisti i Drunken Lullabies, con il loro folk irlandese. Al Teatrino Parrocchiale, sabato pomeriggio, doppio appuntamento a cura de I Rubiconi - Areale Enogastronomico. Alle ore 15 i bambini potranno imparare a preparare la piadina, dall’impasto alla cottura sul testo di terracotta, insieme a Maurizio e Rosella delle Teglie di Montetiffi. Alle ore 17.15 sarà invece la volta degli adulti, con una degustazione guidata di olio extravergine delle colline romagnole insieme a Demetrio Bernabini e altri ospiti.

Al Palazzo della Rocca spazio soprattutto ai bambini e alle famiglie, con gli esperimenti scientifici di Finalmente Scienza, le costruzioni LEGO e i giochi. Per chi preferisce camminare, Caveja Trek accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle colline intorno al paese, con una proposta dedicata anche ai bambini e le letture di Nati per Leggere. Non mancheranno gli animali di Simone della Vecchia Fattoria.

La Piccola Fiera d’Autunno sarà aperta sabato 21 novembre dalle ore 11 alle 22 e domenica 22 novembre dalle ore 8 alle 20. L’ingresso è a offerta libera. Per facilitare l’arrivo dei visitatori sarà attivo in entrambe le giornate il bus navetta gratuito dalla frazione di Cento, che consentirà di raggiungere la Fiera senza dover cercare parcheggio nelle immediate vicinanze del centro storico.