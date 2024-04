Rockin’ 1000 in concerto in Portogallo: il 15 maggio il click day per fare parte della band

Dopo gli show di Parigi, Francoforte, Roma, Madrid e Rio de Janeiro, e il concerto di solidarietà per gli alluvionati l’anno scorso allo stadio Cesena, la carovana di Rockin’ 1000 sbarca per la prima volta in Portogallo. La più grande rock band del mondo, composta da mille musicisti (in gran parte amatoriali) suonerà il prossimo 14 settembre allo stadio di Leiria, mettendo in scena il consueto repertorio di due ore di canzoni che hanno fatto la storia del rock, suonate all’unisono da 200 batteristi, 300 chitarristi, 200 bassisti, 50 tastieristi e 250 cantanti. “Siamo entusiasti di portare Rockin’ 1000 in Portogallo per la prima volta - commenta il fondatore Fabio Zaffagnini - questa nuova tappa nel nostro viaggio è un’opportunita emozionante per noi e siamo certi che sarà un’esperienza straordinaria. Nel corso degli ultimi 10 anni, abbiamo attraversato numerosi Paesi, Italia, Francia, Germania, Brasile, Spagna, Usa e Corea, ampliando la nostra cultura e comprensione della musica rock attraverso incontri con musicisti diversi, famosi e non, che hanno deciso di aderire al progetto. Una costante rimane immutata: la reazione del pubblico. Ovunque andiamo, vediamo gli spettatori alzarsi in piedi, ballare e cantare a pieni polmoni dal primo fino all’ultimo brano. E’ un’emozione difficile da descrivere a parole, l’unico modo per capire cosa succede, e partecipare”.

Conosciuto in tutto il mondo per il video virale che nel 2015 invitò e poi riusci a portare i Foo Fighters a Cesena, Rockin’ 1000 conta una community internazionale di oltre 80.000 musicisti iscritti sulla piattaforma dedicata. Le candidature per i musicisti sono sempre aperte sul sito e chiunque voglia partecipare alla tappa portoghese deve iscriversi e candidarsi entro il 15 maggio, quando è previsto il Click Day per entrare a far parte della band che si esibirà a Leiria. Prima del concerto sono previsti due giorni di prove, il 12 e 13 settembre. Per gli spettatori, è possibile acquistare o prenotare il biglietto sul sito rockin1000portugal.pt (prezzi a partire da 45 euro). L’evento è organizzato in collaborazione con Mot- Memories of Tomorrow, leader in Portogallo nel settore dell’organizzazione di grandi eventi. Ha realizzato tra l’altro il primo festival di musica sulla spiaggia del Portogallo, “Rfm Somnii-The Biggest Sunset Ever”, e il Br Fest, il principale festival brasiliano del Paese, oltre ad aver portato Andrea Bocelli a esibirsi nel 2021 e nel 2023 in date sold out, e la Filarmonica di Vienna sempre nel 2023.