Ritorno a scuola, il decalogo dei pediatri: dalla merenda allo zaino, dall’igiene allo smartphone

ROMA. «Settembre segna per milioni di studenti, dai più piccoli agli adolescenti, il ritorno sui banchi di scuola: un appuntamento emozionante, ma anche delicato per il benessere psico-fisico di bambini e ragazzi. Per supportare le famiglie in questo passaggio, la Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) ha stilato un decalogo con 10 semplici regole da tenere a mente per garantire che la ripresa scolastica avvenga in modo sano, sicuro e sereno». Lo fanno sapere Fimp in una nota. «Le raccomandazioni,- spiegano- elaborate dagli esperti del Gruppo ‘Area Sito’ della FIMP, spaziano dalla prevenzione vaccinale, fondamentale per proteggere i bambini da malattie comuni che possono avere conseguenze anche gravi, ai suggerimenti per favorire il ritorno graduale alla routine dopo le vacanze: recuperare i corretti ritmi sonno-veglia, adottare un’alimentazione equilibrata, mantenere un’attività fisica regolare e imparare a gestire con equilibrio il tempo libero. Non meno importante è l’attenzione all’igiene quotidiana, in particolare di mani e denti, come forma di prevenzione. A tutela del benessere emotivo, inoltre, è essenziale che i genitori supportino i propri figli attraverso un’adeguata comprensione e gestione delle emozioni».

«Dieci indicazioni che rappresentano un’opportunità per accompagnare bambini e ragazzi verso un percorso di crescita sano e consapevole. Secondo i Pediatri di Famiglia, infatti, il ritorno sui banchi di scuola è anche l’occasione per educare all’autonomia- ad esempio nella preparazione dello zaino- e alla responsabilità, attraverso l’insegnamento dell’importanza di scelte sane (rifiuto del tabagismo e del consumo di alcol) e del rispetto dell’ambiente. Da non dimenticare, infine, l’uso corretto dei dispositivi digitali, soprattutto nelle ore serali, da gestire con regole chiare, condivise in famiglia».

Prosegue il comunicato Fimp: «Il rientro a scuola è un momento delicato non solo per bambini e ragazzi, ma anche per i genitori. Per questo, come Pediatri di Famiglia riteniamo molto importante offrire suggerimenti e consigli pratici che aiutino le famiglie a tutelare la salute e il benessere dei propri figli,- evidenzia Antonio D’Avino, Presidente nazionale Fimp- Il decalogo nasce dall’esperienza diretta dei Pediatri di Famiglia, che ogni giorno nei propri studi accompagnano milioni di bambini, genitori e famiglie nelle sfide quotidiane della crescita verso l’età adulta».

«Il decalogo è uno strumento semplice e concreto, pensato per fornire ai genitori regole chiare e facilmente applicabili. L’obiettivo è costruire routine sane ed equilibrate, che rendano la quotidianità di bambini e ragazzi, fatta di scuola, sport, attività ricreative, amicizie e famiglia, più serena e armoniosa», spiega Silvia Zecca, referente del Gruppo ‘Area Sito’ della Fimp.

1- Vaccinazioni - Verificate che siano aggiornate: proteggono vostro figlio e la comunità scolastica 2- Alimentazione equilibrata - Colazione completa e merende sane per energia e concentrazione 3- Igiene quotidiana - Lavarsi le mani e prendersi cura dei denti: piccoli gesti, grandi risultati 4- Sonno e routine regolari - Orari stabili e pause aiutano memoria, concentrazione e umore 5- Attività fisica - Sport e movimento, meglio se all’aperto. Camminare o andare in bici a scuola 6- Zaino leggero e organizzazione - Insegnate ai bambini a prepararlo da soli, portando solo il necessario 7- Uso consapevole dei dispositivi digitali - Regole chiare per tablet e smartphone, soprattutto la sera 8- Benessere emotivo - Ascoltare, parlare, rassicurare: i voti non definiscono il valore di un bambino 9- Amicizia e scelte sane - Coltivare buone relazioni e dire no a fumo, alcol e droghe 10- Rispetto dell’ambiente - Differenziare i rifiuti, non sprecare acqua e cibo, prendersi cura degli spazi comuni.