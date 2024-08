Rimini. Winx, le fatine famose nel mondo celebrano la festa dei 20 anni

Spettacoli, sfilate cosplay e dolcetti. Le fatine più famose d’Italia spengono venti candeline. Conto alla rovescia per il Winx Club 20Th Celebration Party, il più grande appuntamento dedicato a un classico made in Italy divenuto fenomeno mondiale.

La data da cerchiare sul calendario è il prossimo 31 agosto quando i fan delle magnifiche sei - Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha, e Tecna - si riverseranno a Rimini in piazza Malatesta per festeggiare assieme sotto l’egida e la collaborazione del Comune. E a Rimini sono attese migliaia di persone.

La storia

Nate nelle Marche da un’idea di Iginio Straffi, le Winx hanno raggiunto un successo planetario, come dimostrano 8 stagioni, 3 film per il cinema, 4 per il piccolo schermo e due serie animate coprodotte su Netflix a cui si è aggiunto un live action. Ma cos’hanno di tanto speciale queste fate? Non sono damigelle in pericolo, tanto per cominciare. Si salvano da sole, con buona pace del principe di turno e si trasformano, non per far tappezzeria ancheggiando sul red carpet ancorate al braccio di qualcuno ma come metafora del raggiungimento dell’autonomia e dei propri desideri. Infine, scusate se è poco, sono studentesse impegnate a salvare il mondo. Morale? Hanno aperto il sentiero per le bambine ribelli e l’agiografia in rosa. Storie, le loro, dal sapore multietnico dove hanno voce in capitolo anche i nerd. Era il 28 gennaio del 2004 quando venne trasmessa la prima puntata del Winx Club. Una novità assoluta che ha conquistato oltre 150 Paesi celebrando la diversità senza nascondere sotto al tappeto le fragilità che colpiscono i giovanissimi.

L’evento

La festa non stop, a ingresso gratuito dalle 17.30 alla mezzanotte, sarà presentata in piazza Malatesta da Laura Carusino, volto Rai nonché voce di Tecna. Sipario alzato, dunque, sullo spettacolo “Winx Celebration Show” che prevede una performance di Elisa Rosselli, storica voce e autrice delle colonne sonore. Seguirà la Sfilata Haute Couture con look inediti ispirati alle Winx, creati dal giovane stilista Cristoforo Vizzini e indossati dalle ragazze scelte nel Casting lanciato in sinergia con Le Befane Shopping Centre. Poi l’esibizione delle scuole vincitrici di un concorso con Francesco Mariottini, già primo ballerino del balletto di Montecarlo e stella del programma Amici di Maria De Filippi insieme alla collega Carola Puddu.In agenda anche il primo raduno mondiale del Winx Cosplay Club prima della chiusura a passo di danza a cura di Radio Bruno. Non mancheranno l’area proiezioni all’Arena Francesca da Rimini per rivivere i momenti più iconici della saga nonché merchandising, mostre, attività interattive e un angolo per il make-up. Ciliegina sulla torta il francobollo celebrativo distribuito da Poste italiane.

Ma non basta. Per l’occasione, il Pastry Chef Roberto Rinaldini ha creato torte monoporzione in tema. Sorpresa finale? Il disegno dal vivo con due artisti di Rainbow: Denis Agostinelli e Paolo Frattesi. Tutti in piazza, quindi, in attesa della nuova serie programmata per il 2025 su Rai e Netflix.