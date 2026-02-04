Rimini, vinti 270mila euro al “10eLotto”

Festeggia l’Emilia Romagna grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 3 febbraio, in Via Alessandro Gambalunga a Rimini, centrato un colpo da 270mila euro con un “9” Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 32,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 396,4 milioni di euro da inizio anno. La vittoria di Rimini è arrivata con una combinazione del valore di 40 euro. La suoer-vincita è arrivata con un 9 Doppio Oro e i numeri fortunati estratti sono stati 7, 11, 14, 31, 38, 56, 60, 72, 89.