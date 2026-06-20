Rimini, via alla Notte Rosa e la riviera si illumina - Gallery

Venerdì 19 giugno la spiaggia di Rimini Sud si è trasformata in un grande luogo di incontro dove migliaia di persone hanno condiviso sorrisi, musica, spettacoli con “Un Mare di Rosa”. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro della Cooperativa Operatori di Spiaggia Rimini Sud, alla collaborazione del Comune di Rimini e all’impegno di oltre 150 operatori, artisti, associazioni e volontari che hanno lavorato insieme per regalare alla città una serata speciale.

Il cuore pulsante della manifestazione è stato il decennale di “Un Mare di Vino”. Le cantine della Strada dei Vini e dei Colli di Rimini hanno accolto migliaia di visitatori in un percorso che non è stato soltanto una degustazione, ma un vero momento di incontro tra persone, storie e territorio. A mezzanotte gran finale con i fuochi d’artificio.