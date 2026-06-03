Rimini, vede il giallo in acqua e cattura una grossa lampuga

Il cambiamento climatico e l’innalzamento della temperatura del mare ha fatto sì che nel Nord Adriatico alcune specie una volta rare siano ora presenti con maggiore frequenza. E’ questo il caso della lampuga. Sabato scorso Andrea Comani, bolognese con la passione sportiva, è partito dal Marina di Rimini con la sua barca Barrakuda verso le 6.30 del mattino e alle 9.30 ha visto un grosso esemplare di lampuga. «Eravamo a circa 37-38 miglia da Rimini, nei pressi dell’Annamaria (la piattaforma, ndr)», racconta. «Con la coda dell’occhio ho visto in acqua del giallo, allora ho subito preso una canna anche se era per sgombri e ho lanciato. Il grosso esemplare ha preso ma ci sono voluti circa 5 minuti per riuscire a tirarlo su. Il peso si aggira sui 5 chili. Questo è un periodo in cui passano grossi esemplari e una settimana fa abbiamo anche visto un pesce luna». Comani in aprile insieme ai suoi amici era riuscito ad avvistare una balenottera.