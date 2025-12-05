Rimini, un cane aggressivo vaga lungo la ciclabile del Marecchia: la Polizia locale lo recupera e lo porta al canile

La Polizia Locale di Rimini è intervenuta ieri, giovedì 4 dicembre, per recuperare un cane che era stato segnalato vagare liberamente sulla pista ciclabile del fiume Marecchia, mostrando comportamenti aggressivi nei confronti di ciclisti e podisti. L’animale, già responsabile di precedenti episodi di morsicatura, è stato recuperato dagli agenti della Polizia locale e condotto presso il canile municipale. L’ordinanza comunale prevede che i proprietari, per riottenere gli animali destinatari di provvedimenti di contenzione, debbano garantire il rispetto di specifiche misure di sicurezza, tra cui la custodia negli spazi privati, la chiusura dell’animale in uno spazio delimitato da un cancelletto chiuso e l’utilizzo di museruola e guinzaglio quando portati in luoghi pubblici.

L’operazione di recupero si inserisce nell’ambito delle attività di tutela della sicurezza pubblica e della fruibilità degli spazi comuni. Il Comando di Polizia Locale continua a monitorare il territorio per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori.