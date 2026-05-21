Rimini, stessa spiaggia, stesso cane: ecco gli orari per gli amici a 4 zampe

È stata pubblicata in albo pretorio l’ordinanza che disciplina la balneazione dei cani sulle spiagge di Rimini. Come anticipato, tra le novità di quest’anno c’è l’ampliamento della fascia oraria destinata dedicata al bagno in mare degli animali, che al mattino si estende di 30 minuti. La balneazione per gli amici a quattro zampe sarà consentita infatti dalle ore 6 alle ore 8.30 (mezz’ora in più rispetto alla scorsa stagione), confermata invece la fascia serale dalle 18.40 alle 21.

La possibilità resta riservata agli stabilimenti balneari che hanno scelto di attrezzare specifiche aree dedicate all’accoglienza degli animali domestici e che possono integrare l’offerta di servizi destinando uno specchio acqueo alla balneazione dei cani. L’area di mare deve essere individuata antistante la porzione di arenile attrezzato, a pochi metri dalla battigia e preferibilmente al centro dello stabilimento balneare. In ogni caso, l’ordinanza prevede che sia ad una distanza minima di almeno 5 metri dagli altri stabilimenti e che sia adeguatamente delimitata da boe galleggianti limitatamente agli orari in cui è possibile la balneazione dei cani.

I proprietari o gli accompagnatori degli animali dovranno garantirne la sorveglianza, raggiungere l’area di mare tenendo il cane al guinzaglio e rispettare le prescrizioni previste dall’ordinanza. È vietata la balneazione dei cani obbligati a tenere la museruola.