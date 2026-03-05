Rimini, stadio del baseball, rimossa l’insegna della pizzeria dopo la vittoria del Comune al Tar

Vinta la “battaglia” legale al Tar, prima, e al Consiglio di Stato poi, il Comune è tornato in possesso dello stadio del baseball. E, come primo passo, dopo la sentenza d’appello dell’organo di giustizia amministrativa, emessa la scorsa settimana, ha tolto l’insegna del ristorante - pizzeria che operava all’interno dell’impianto sportivo. Tra l’altro la stessa amministrazione comunale, subito dopo aver ricevuto la sentenza del Consiglio di Stato con la quale era stata respinta la richiesta, presentata dall’Asd Rimini Baseball, di sospensione della precedente sentenza del Tar dell’Emilia Romagna favorevole a Palazzo Garampi, aveva messo nero su bianco «la situazione debitoria che i gestori dello Stadio del baseball e dell’attività economica annessa hanno nei confronti della comunità riminese». «Qualcosa come 400mila euro, tra utenze non pagate, Tari non pagata, tributi comunali non pagati - aveva precisato il Comune -, per i quali percorreremo tutte le strade di legge per ottenere fino all’ultimo centesimo».