Rimini, Rinaldini Pastry apre un punto vendita all’aeroporto di Bologna

Rinaldini Pastry Spa annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita presso l’aeroporto di Bologna, un ulteriore passo nello sviluppo del progetto retail del brand nei principali hub italiani. Il nuovo spazio, situato nell’area Arrivi dello scalo Emiliano, è già operativo e accessibile non solo ai passeggeri in transito, ma anche al pubblico esterno, rafforzando il legame tra l’aeroporto e la città.

L’apertura di Bologna Airport si inserisce in un percorso di crescita strutturato e coerente, sviluppato in collaborazione con Areas My Chef, partner strategico con cui Rinaldini Pastry condivide una visione di lungo periodo orientata alla valorizzazione dell’artigianalità italiana nel mondo del travel retail. Un modello che in otto anni ha già trovato espressione in contesti chiave come Milano Linate, Malpensa, Fiumicino, Roma Termini e ADS San Martino di Parma, e che oggi si arricchisce di una nuova destinazione di rilievo.

«Si tratta di un ulteriore e significativo passo nello sviluppo della partnership con Areas My Chef. L’incontro avvenuto nel 2017 con Sergio Castelli, Amministratore Delegato di Areas My Chef, e la condivisione di una visione strategica comune hanno contribuito in modo determinante all’evoluzione del progetto retail di Rinaldini Pastry. Questo nuovo punto vendita è il risultato di un lavoro congiunto, strutturato e coerente, che conferma la volontà di entrambe le realtà di proseguire un percorso di crescita fondato su partnership solide, capaci di valorizzare competenze, persone e visione imprenditoriale», dichiara Mario Esposito, CEO di Rinaldini Pastry Spa.