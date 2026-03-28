Rimini, riecco il Paganello: 2.300 amanti del frisbee da tutto il mondo in azione dal 3 aprile

Con l’arrivo delle festività pasquali la spiaggia di Rimini si mette in moto dando il via alla stagione degli eventi sportivi con una manifestazione storica di rilievo internazionale. Protagonista di questa ripartenza è il Paganello, più di un torneo, un rito collettivo, che da 35 anni unisce attorno al disco del frisbee decine di Nazioni di tutto il mondo e segna il passaggio dalla stagione invernale a quella dei grandi eventi sulla sabbia. Non si tratta solo di una competizione sportiva, ma di un raduno internazionale che combina agonismo e fair play, spirito di comunità e intrattenimento. Il tema di quest’anno, “Conspiracy”, è un’interpretazione ironica che celebra la “cospirazione positiva” di migliaia di atleti uniti dalla passione sportiva per il frisbee e il fair play.

La manifestazione dedicata al Beach Ultimate Frisbee, uno dei tornei di Frisbee giocato su sabbia più famosi e longevi al mondo, coinvolge oltre un chilometro di costa, con il quartier generale al Bagno 42 (Piazzale Marvelli), che ospita l’Arena principale e il Villaggio dove si tengono feste e momenti di incontro tra atleti di nazionalità diverse, rendendo la spiaggia un vivace spazio multiculturale per l’intero weekend pasquale.

I numeri di questa edizione hanno battuto tutti i record: la competizione vede iscritti 2300 atleti e 156 squadre provenienti da 29 nazioni, e prevede gare suddivise nelle categorie Real Mixed, Open, Women, Loose Mixed e Junior (Under 15 e Under 20).

Si parte venerdì 3 aprile con il Welcome Party per gli atleti (ore 20.00) e si chiude il Lunedì di Pasquetta (6 aprile) con le che finali che si disputano nell’Arena Centrale dalle ore 10. Il momento clou è previsto alle 15.00 con la finale Real Mixed, seguita dalle premiazioni alle 16.30.