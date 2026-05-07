Rimini, “raccolta fondi per curare e adottare Leo”: il canile invita tutti in spiaggia

Curiosità
  • 07 maggio 2026
Leo è un cucciolo di Pastore Belga Malinois con una displasia importante a un arto
Leo è un cucciolo di Pastore Belga Malinois con una displasia importante a un arto

Dieci mesi, occhi vispi e una incontenibile voglia di correre, nonostante un’andatura un po’ incerta che racconta più di mille parole. Leo è un cucciolo di Pastore Belga Malinois, taglia medio-grande, arrivato al canile comunale “Stefano Cerni” di Rimini da un contesto difficile, portando con sé, oltre all’entusiasmo e alla voglia di giocare, anche una zoppìa che nessuno aveva ancora indagato. Gli esami diagnostici hanno confermato quello che si temeva: una displasia importante a un arto, una condizione seria che potrebbe richiedere anche un intervento chirurgico. Il canile ha già attivato una raccolta fondi dedicata, che verrà ufficialmente lanciata domenica prossima. Leo aspetta una casa e domenica scende in spiaggia, con altri amici a 4 zampe, i volontari e gli operatori del canile “Stefano Cerni”.

La sua storia è emblematica di ciò che accade ogni giorno dentro la struttura comunale riminese: animali che arrivano feriti, spaventati o semplicemente soli, e che trovano cure, attenzione e una seconda possibilità.

È in questo spirito che domenica 10 maggio, dalle ore 10, il canile “Stefano Cerni” approda al Bagno 80 Vidaloca Beach con l’evento “Onde di Adozione”: una mattinata aperta a tutti, pensata per avvicinare la cittadinanza ai cani ospiti della struttura e promuovere la cultura dell’adozione responsabile. L’iniziativa, organizzata con il Bagno 80 e con il patrocinio del Comune di Rimini, porterà in spiaggia una decina di cani attualmente in custodia - Leo compreso - pronti a incontrare famiglie, curiosi e appassionati in un contesto informale e accogliente.

Momenti di incontro

La giornata si articolerà in momenti di incontro diretto con i cani, passeggiate sulla riva accompagnate dai volontari, e dimostrazioni di addestramento condotte da istruttori qualificati. Sono previsti inoltre interventi rivolti al pubblico da parte dei responsabili del canile e dell’assessora Francesca Mattei, che porterà il saluto dell’Amministrazione. Durante tutta la durata dell’evento saranno allestiti stand delle associazioni partner, con giochi, omaggi e gadget per i partecipanti.

All’iniziativa - organizzata dalla Cooperativa CentoFiori che gestisce il canile comunale - prendono parte, come partner dell’evento, Babalù, Top Energy, Plasticando e PetStore Conad, mentre saranno presenti con i propri stand e attività Cento Fiori, ENPA Rimini, ODV Amici di Soraya, Associazione Ecologica Volontari, Cuori Randagi, Guardie Zoofile, Seripet e Viktoria Pet Secret: un’ampia rete territoriale che ogni giorno lavora a fianco del canile per la tutela e il benessere degli animali.

“Appuntamenti come Onde di Adozione - precisa l’assessora ai diritti e benessere degli animali, Francesca Mattei - non sono episodi isolati, ma parte di una strategia continuativa di promozione delle adozioni che il canile Stefano Cerni porta avanti attraverso attività dimostrative, educative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Un lavoro reso possibile dall’impegno quotidiano di volontari, operatrici e medici veterinari della struttura, che rappresentano il cuore pulsante di un servizio di qualità.”

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