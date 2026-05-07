Rimini, “raccolta fondi per curare e adottare Leo”: il canile invita tutti in spiaggia

Dieci mesi, occhi vispi e una incontenibile voglia di correre, nonostante un’andatura un po’ incerta che racconta più di mille parole. Leo è un cucciolo di Pastore Belga Malinois, taglia medio-grande, arrivato al canile comunale “Stefano Cerni” di Rimini da un contesto difficile, portando con sé, oltre all’entusiasmo e alla voglia di giocare, anche una zoppìa che nessuno aveva ancora indagato. Gli esami diagnostici hanno confermato quello che si temeva: una displasia importante a un arto, una condizione seria che potrebbe richiedere anche un intervento chirurgico. Il canile ha già attivato una raccolta fondi dedicata, che verrà ufficialmente lanciata domenica prossima. Leo aspetta una casa e domenica scende in spiaggia, con altri amici a 4 zampe, i volontari e gli operatori del canile “Stefano Cerni”.

La sua storia è emblematica di ciò che accade ogni giorno dentro la struttura comunale riminese: animali che arrivano feriti, spaventati o semplicemente soli, e che trovano cure, attenzione e una seconda possibilità.

È in questo spirito che domenica 10 maggio, dalle ore 10, il canile “Stefano Cerni” approda al Bagno 80 Vidaloca Beach con l’evento “Onde di Adozione”: una mattinata aperta a tutti, pensata per avvicinare la cittadinanza ai cani ospiti della struttura e promuovere la cultura dell’adozione responsabile. L’iniziativa, organizzata con il Bagno 80 e con il patrocinio del Comune di Rimini, porterà in spiaggia una decina di cani attualmente in custodia - Leo compreso - pronti a incontrare famiglie, curiosi e appassionati in un contesto informale e accogliente.