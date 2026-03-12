Rimini, “qui chi mangia, poi paga”: dopo due anni ecco le scuse e il pagamento dello scontrino alla paninoteca

Alla fine ha pagato: 42 euro e 80 centesimi, l’intero importo dello scontrino a Rimini. Un mix di sei hamburger, compreso uno speciale con olio tartufato, che due signore sulla cinquantina (più una ragazza di 20 anni) avevano ordinato per poi darsi alla fuga al momento di saldare il conto. “Ordinato e divorato, senza lasciare nemmeno una briciola”, ci tiene a precisare Gioacchino Meli, titolare della paninoteca Pane, vino e Baghino in via Dario Campana a Rimini.

Ma le donne non si erano limitate soltanto a non pagare. Una di loro, visibilmente sotto effetto di alcol, aveva aggredito fisicamente l’uomo, graffiandolo in volto e lanciandogli contro sedie e tavoli, sotto gli occhi increduli degli altri clienti. Sul posto era arrivata anche l’ambulanza, più una volante dei carabinieri e la vicenda era finita naturalmente su tutti i giornali.

Era maggio 2024. Oggi, a quasi due anni di distanza, le scuse formali della donna. La denuncia, fatta al tempo da Gioacchino, è stata quindi ritirata. “In accordo con i legali della donna mi è stato offerto un risarcimento e ho accettato, per me la vicenda finisce qui. Una brutta pagina, inizialmente sono rimasto molto scosso dall’accaduto. Ora la prendo col sorriso e dico che può succedere a chi fa il nostro lavoro. Ma ho preteso che oltre al risarcimento per l’aggressione mi fossero rimborsati anche i famosi 42 euro e 80 centesimi. Un gesto simbolico naturalmente, per riaffermare un principio sacrosanto: chi mangia, paga. Sempre”.