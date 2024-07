“Rimini non è una vacanza, ma una scelta di vita”: il Comune ha già premiato 40 turisti che vengono in riviera da 50 anni e passa

Ancora nozze d’oro con Rimini, turisti fedeli premiati dal sindaco all’hotel Daniela di Bellariva per i cinquant’anni di vacanze. Una storia di accoglienza e ospitalità che non tramonta: già quaranta i turisti premiati fino ad ora

Dopo le premiazioni di ieri dei turisti che da tre generazioni scelgono San Giuliano, Viserbella e Torre Pedrera, arrivano ora le nozze d’oro con Bellariva dove i clienti storici dell’hotel Daniela sono stati festeggiati dal sindaco per i 50 anni di affetto che non tramonta mai.

Una storia di accoglienza e ospitalità che caratterizza Rimini più di altre destinazioni d’Italia, come dimostrano ogni estate decine e decine di turisti fedeli alle vacanze in Riviera, tanto da scegliere la stessa spiaggia, lo stesso mare e lo stesso hotel ininterrottamente per 40, 50, 60 anni e anche di più. Una continuità che è un segno di affetto e di apprezzamento e che rappresenta la migliore promozione ‘spontanea’ per una località turistica, soprattutto per una destinazione come Rimini famosa per il suo spirito di accoglienza e di cordialità che appartiene da sempre al ‘dna’ dei suoi operatori turistici.

Solo fino ad oggi sono circa quaranta i turisti che, da soli o insieme alle famiglie e nipoti, sono stati festeggiati dall’amministrazione comunale.

Come ieri per i clienti dell’Hotel Daniela, una tra le prime strutture alberghiere nate a Bellariva nel Dopoguerra e dal 1975 è di proprietà e gestione diretta della famiglia Casadei, che prosegue questa tradizione da generazioni.

Qui ospiti storici continuano a tornare ogni anno, come Alberto e Anna Grossi di Vicchio (Firenze), che vengono all’Hotel Daniela da ben 50 anni e a Bellariva già dagli anni ‘60. Il signor Alberto ci torna sempre molto volentieri e ha tantissimi ricordi legati a questa località, come le divertenti sagre che faceva il Comitato Turistico nella Bellariva degli anni 70 e 80, alla cui organizzazione collaborava anche la famiglia Casadei, quando si preparavano quintali di vongole che si cuocevano davanti ai turisti. Poi si mangiava insieme e si beveva il Sangiovese nelle caratteristiche brocche con scritto Comitato Turistico di Bellariva.

Una storia antica di amicizia che il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha voluto suggellare consegnando il riconoscimento di turisti amici di Rimini, per l’affetto dimostrato alla città.