Rimini, Meeting Music Contest nel giorno dell’arrivo del Papa

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”: la citazione dantesca che mette in primo piano “la forza dell’amore” è il tema scelto per la sesta edizione del Meeting Music Contest, la competizione canora nata dalla collaborazione tra il Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini e il Mei-Meeting delle etichette indipendenti di Faenza.

L’evento finale si svolgerà sul palco del Meeting di Rimini sabato 22 agosto, in coincidenza con l’arrivo di Papa Leone XIV, presente nel pomeriggio. Presentato nella sede della Regione, il concorso rivolto ad artisti e band emergenti si avvale da quest’anno del sostegno della stessa Regione Emilia-Romagna.

Presenti all’appuntamento, oltre all’assessora regionale al turismo, Roberta Frisoni, e al fondatore del Mei, Giordano Sangiorgi, anche il musicista Davide Amati, vincitore della scorsa edizione.

Per l’occasione, Amati ha suonato ‘Woman’, brano che sarà presente nel suo prossimo album. “Il Meeting Music Contest - commenta Sangiorgi - valorizza il tema dell’identità emiliano-romagnola, mettendo al centro chi si autoproduce e anche i brand autonomi. Importante per noi è anche far emergere chi si esprime con la sua unicità, invece che con le canzoni tutte uguali che vanno adesso”.

Il contest è aperto a chi ha tra i 14 e i 40 anni e le iscrizioni, gratuite, saranno attive dal 30 marzo al 31 maggio.

Oltre all’inedito ispirato al tema, gli artisti dovranno proporre la reinterpretazione di una cover. Le selezioni porteranno poi otto semifinalisti a esibirsi a luglio a Rimini, mentre i cinque finalisti saliranno sul palco del Meeting di Rimini sabato 22 agosto, con la giuria d’onore presieduta dal cantautore Giovanni Caccamo. Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto promozionale che include l’esibizione al Mei 2026 di Faenza (3-5 ottobre), la registrazione del singolo presso il Lotostudio di Ravenna e la distribuzione digitale.