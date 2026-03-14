Rimini lancia il menu vegetale nelle scuole: “Uniamo salute e attenzione all’ambiente”

A Rimini un nuovo modo di scoprire il cibo, la natura e la sostenibilità entra nelle scuole. Dall’8 aprile prende avvio il Menu Vegetale, il progetto promosso dal Comune di Rimini in collaborazione con LAV – Lega Anti Vivisezione ed Elior - e in condivisione con l’Ausl Romagna - pensato per accompagnare bambine e bambini alla scoperta del mondo green attraverso il gusto, la conoscenza e il gioco.

Giovedì mattina la vicesindaca Chiara Bellini ha incontrato i referenti di LAV - Domiziana Illengo, responsabile Area Alimentazione Vegana di LAV, e Yuri Bautta, responsabile rapporti istituzionali regione Emilia Romagna - avviando una collaborazione dedicata alla diffusione dell’alimentazione vegetale e alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità.

La sperimentazione partirà mercoledì 8 aprile, con una presentazione della vicesindaca Bellini presso la scuola Flavia Casadei, e coinvolgerà tutte le scuole dell’infanzia e le scuole primarie statali del territorio comunale. A partire da quella data, il menù green verrà proposto due volte al mese, fino a giugno. La ditta Elior sta definendo il menù della prima giornata, che verrà comunicato agli istituti e alle famiglie non appena disponibile. « L’introduzione del Menu Vegetale – dichiara la vicesindaca Bellini – rappresenta un tassello importante nel lavoro che stiamo portando avanti per promuovere stili di vita sani, sostenibili e accessibili. È un progetto che unisce educazione, salute e attenzione all’ambiente, costruito insieme a partner qualificati come LAV ed Elior».