Rimini, la polpetta Ikea diventa il gusto di un lecca-lecca

Da Ikea si entra per cercare una libreria o una nuova lampada e poi ci si ritrova davanti a un piatto di polpette, tra una pausa improvvisata e due chiacchiere in compagnia. Il lecca‑lecca in edizione limitata ispirato al gusto della polpetta Ikea torna protagonista per un giorno, venerdì 5 giugno, nel negozio Ikea di Rimini e inaugura un intero mese di iniziative dedicate all’iconica polpetta svedese con l’iniziativa “All you can eat polpette”.

A seguito di una consumazione presso i bar, ristoranti o bistro Ikea, i clienti potranno girare una ruota variopinta. In base al colore estratto, apriranno lo scomparto corrispondente di una speciale Kallaz e scopriranno quale gusto assaggiare: il classico lecca-lecca alla fragola oppure la versione più audace, ispirata all’inconfondibile sapore delle iconiche polpette Ikea.