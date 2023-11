Rimini, la parrucchiera Asia protagonista in tv al talent show

Ci sarà un pizzico di Rimini nel primo talent show dedicato ai parrucchieri, al suo debutto domani alle 21,20 su Real Time e Rakuten Tv. A difendere i colori romagnoli la 25enne Asia Liberato, nata a Napoli ma residente da tempo nel Riminese e socia della madre, Linda Fioretti, all’Hair’s Club di Viserba.

In palio per il vincitore 150mila euro per aprire un salone con i consigli di un team di esperti. Dieci i professionisti italiani, dai 21 ai 56 anni che si sfideranno a colpi di spazzola e forbici a “HairStyle, The talent show”. Tra gli ospiti del format che verrà trasmesso in contemporanea nelle sue cinque versioni, in Brasile, Messico, Spagna, Stati Uniti e Italia, l’attrice Martina Colombari.

Asia, quand’è cominciata l’avventura?

«A imbattersi nell’annuncio è stata mia madre che mi ha iscritta subito. A gennaio sono iniziati i provini online finché il casting di marzo ci ha fatto sbarcare a Milano in 10mila. La selezione ci ha ridotti a 10 volati a Madrid dall’1 al 15 maggio scorso».

La sua verve romagnola-partenopea l’ha aiutata?

«Sì, soprattutto a fare amicizie. Il nostro ambiente è caratterizzato da inevitabile rivalità e invidie ma l’affiatamento era così forte che la produzione ha dovuto ricordare che si trattava di un talent, non un gioco di squadra. Respiravamo un’aria familiare, nonostante lo studio da mille quadri dominato da soffitti altissimi in un tripudio di oro, velluto e specchi».