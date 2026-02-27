Rimini, la cocaina da spacciare tra i filtri nella cappa aspirante della cucina: 42enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato nella flagranza dell’ipotesi di reato di spaccio di stupefacenti un 42enne albanese, domiciliato a Rimini, già noto alle forze di polizia. Il personale dell’Arma aveva concentrato l’attenzione su di lui, monitorandolo nei giorni antecedenti e cogliendolo, nella serata di ieri, nei pressi di un locale a Miramare, a cedere dosi di cocaina ad un acquirente.

Intercettato lo scambio e recuperato lo stupefacente i controlli sono proseguiti presso il domicilio dell’uomo, una struttura ricettiva poco distante dal luogo del fermo. La ricerca ha permesso di scoprire ulteriori 9 dosi, abilmente nascoste tra le maglie dei filtri della cappa aspirante, nel vano cucina.

Nel corso dell’operazione è stata rinvenuta la somma contante di 255 euro, ritenuta provento dell’attività di spacci e pertanto sottoposta a sequestro.

Il 42enne è stato trattenuto presso le locali camere di sicurezza, sino alla celebrazione del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.