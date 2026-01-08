Rimini, l’ex porchettaro inventa il dolce con bacon, cioccolato fondente e mandorle: “Del maiale non si butta via nulla”

Dicono che del maiale, che qui in Romagna rappresenta quasi una divinità laica, non si butti via nulla. Mai. E forse Gioacchino Meli, l’ex porchettaro del quartiere Ina Casa - che del baghino ne ha fatto l’unica ragione di vita - deve aver preso il proverbio un po’ troppo alla lettera. Tanto che, oltre alla salsiccia, la porchetta e il pulled pork, ha pensato bene di trasformare il suo maiale anche in un dessert. Già, proprio in un dolce.

E’ nato così il bacon al cioccolato, che qualche suo cliente affezionato conosce bene. “Ogni tanto ci ho provato, non sempre è andata bene. La gente è restia, non si fida. In fondo il maiale col cioccolato e le mandorle potrebbe sembrare una bestemmia qua in Romagna”, racconta Meli.

Eppure in questi giorni l’insolito dessert è entrato ufficialmente nel menù di Pane, Vino e Baghino. All’interno di un percorso degustazione rinominato la Verticale del baghino. “Esistono le verticali di vino e grappa, perchè non dovrebbe esistere quella di maiale?”, rilancia ironicamente il suo inventore.

L’audace proposta prevede ciccioli come antipasto, panino con porchetta e pomodori gratin, con panino salsiccia e chimichurri, il nuovo cannolo di piadina croccante con pulled-pork, patatine salsa cheddar al tabasco e infine lui: il bacon al cioccolato fondente e mandorle. “Un dolce forse non per tutti ma che sarà impossibile non assaggiare almeno una volta”. Gioacchino, abituato a stupire e spesso ad esagerare, anche questa volta non ha dubbi.