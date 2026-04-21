Rimini, il “Re dei tamarri” sale sul bus: è Achille Costacurta nel film “Piove col sole”

Proprio a ridosso delle celebrazioni per il Premio Fellini, Rimini ieri ha ospitato le riprese di “Piove col sole”, la nuova feel-good comedy del regista Kristian Gianfreda. Il film, una produzione Coffee Time Film in coproduzione con Meclimone Produzioni Cinematografiche, ha scelto un palcoscenico quotidiano e dinamico per una delle sue scene più rappresentative: un autobus di linea di Start Romagna.

L’interno del bus si è trasformato nel set di un vivace scontro generazionale. Al centro dell’azione troviamo il giovane Achille Costacurta, al suo atteso esordio cinematografico nel ruolo di Filippo, descritto come il “re dei tamarri” della scuola, un personaggio magnetico e sfrontato.

Nella scena girata a bordo, Filippo e il suo gruppo irrompono sul mezzo pubblico tra musica trap e sguardi di sfida, incrociando il cammino della protagonista Agnese (interpretata da Sara Cristoni). Tra una gomma da masticare attaccata con fare ribelle al corrimano e l’improvviso arrivo dei controllori, il bus diventa il microcosmo perfetto per raccontare l’adolescenza di oggi e le relazioni umane.

Oltre alla freschezza dei nuovi talenti e alla partecipazione di figure molto amata dalla Gen Z come l’influencer Giulia Sara Salemi, il film vanta la presenza di autentiche icone dello spettacolo come Andrea Roncato, nel ruolo di Altiero (custode del grattacielo con un passato da motociclista), ed Eva Robins, che nella pellicola interpreta l’enigmatica Perla, estetista nonché vecchia gloria del palcoscenico locale.

Dietro le quinte, il lavoro di Gianfreda è sostenuto da un team creativo profondamente legato al territorio e ai temi sociali: la sceneggiatura è firmata da Giacomo Giubilini, esperto sceneggiatore ed editor attualmente a Sky, insieme a Gloria Allegrucci e Filippo Brambilla, quest’ultimo già collaboratore del regista in “Solo cose belle”. Il set si trasforma inoltre in un’occasione educativa grazie alla collaborazione con l’Accademia Poliarte di Ancona e il Liceo Artistico Federico Fellinidi Riccione – che vedono la partecipazione attiva degli studenti - e l’IT Da Vinci Belluzzi, che ospiterà parte delle riprese.

La trama si sviluppa attorno al percorso di Agnese: dopo il crollo finanziario della sua famiglia e l’abbandono del padre, la diciassettenne è costretta a reinventarsi all’interno dell’iconico Grattacielo di Rimini, nel cuore di Marina Centro. È proprio qui che la sua vita subisce una svolta grazie all’incontro con Melo, un giovane che gestisce un orto urbano proprio sul tetto dell’edificio. Attraverso questa commistione di linguaggi, “Piove col sole” si delinea come un racconto sull’inclusione e sulla straordinaria capacità umana di ricostruire la propria identità trovando bellezza anche nei contesti più inaspettati.