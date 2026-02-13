Rimini, il Comune esulta: “137 strade riasfaltate a costo zero”

Il Comune di Rimini esulta: 137 strade riasfaltate a costo zero.

“Tra il 2023 e il 2025 - si legge in una nota - completati interventi definitivi su 137 strade urbane per una superficie complessiva di quasi 200mila metri quadrati. Tutti i lavori sono stati interamente finanziati dalle 9 aziende operatrici coinvolte nell’accordo comunale per la gestione dei sottoservizi, senza alcun onere a carico delle casse pubbliche. Un risultato significativo quello raggiunto dal Comune di Rimini nel triennio 2023-2025 sul fronte della riqualificazione stradale: 137 vie della città sono state interessate da interventi definitivi di riasfaltatura per una superficie complessiva di quasi 200mila metri quadrati. Il dato più rilevante è che queste opere non hanno comportato alcun costo per l’amministrazione comunale, essendo state integralmente sostenute dalle aziende esecutrici in base all’accordo stipulato per gli interventi ai sottoservizi”.

“Il risparmio per le casse comunali - continua la nota - particolarmente rilevante se si considera che normalmente opere di questa portata avrebbero richiesto investimenti pubblici significativi. Invece, grazie al sistema di coordinamento stabilito con gli operatori dei sottoservizi, ogni singolo metro quadrato di asfalto è stato fatto a carico delle 9 aziende che nel corso del triennio hanno operato sul territorio riminese per la manutenzione di condotte idriche, linee telefoniche, reti di illuminazione pubblica, fibra ottica e altri servizi essenziali. La presenza costante di cinque o sei enti esecutori per ciascun anno testimonia la pluralità di soggetti coinvolti e la complessità della gestione coordinata degli interventi”.