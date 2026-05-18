Rimini, i genitori costruiscono una nuova casina gioco all’asilo nido

I genitori all’opera per l’asilo nido a Rimini. Una nuova casina‑gioco nascerà nel giardino del Nido Cappellini grazie a un progetto condiviso tra famiglie, insegnanti e servizio educativo. L’intervento parte dal recupero della struttura di un’altalena non più utilizzata, trasformata in un nuovo spazio di gioco attraverso un lavoro di co‑costruzione che coinvolgerà direttamente il collettivo dei genitori.

Per rendere possibile la realizzazione, il Comune ha approvato un piccolo investimento destinato all’acquisto dei materiali necessari – legno, ferramenta, viteria, copertura e ghiaia – affidando la fornitura a un’azienda riminese. I materiali nuovi si integreranno con quelli recuperati, in linea con le indicazioni regionali sull’educazione all’aperto e sul riuso di elementi già presenti nei servizi educativi.

La casina sarà realizzata con la partecipazione di un gruppo dei genitori, con il supporto del personale educativo e di personale specializzato. Un intervento semplice, ma che valorizza competenze, partecipazione e attenzione all’uso responsabile delle risorse.

«Questo intervento - afferma la vicesindaca con delega alle Politiche educative, Chiara Bellini - è il risultato di un modo di lavorare che in questi anni abbiamo costruito insieme: una comunità educante capace di partecipare, proporre e prendersi cura degli spazi dei servizi. Il recupero della vecchia altalena e la co‑costruzione della nuova casina mostrano come la collaborazione tra famiglie e nido possa generare soluzioni concrete, sostenibili e utili alle bambine e ai bambini. Un piccolo intervento ma dal grande valore simbolico e sociale»